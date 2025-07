Zementkonzern Holcim wächst auch ohne Nordamerikageschäft

Der bereinigte operative Gewinn (wiederkehrendes Ebit) soll stärker um sechs bis zehn Prozent steigen. Im Zeitraum April bis Juni wuchsen die Verkaufserlöse um 2,4 Prozent auf 4,18 Milliarden Franken (4,49 Mrd. Euro) und das wiederkehrende Ebit legte um 9,8 Prozent auf 955 Millionen Franken zu. Holcim schnitt damit beim Umsatz etwas schlechter ab als von Analysten erwartet, verdiente allerdings besser: Im Schnitt hatten die Banken einer unternehmenseigenen Umfrage zufolge mit 4,19 Milliarden Franken Verkaufserlösen und 929 Millionen Franken wiederkehrendem Ebit gerechnet.

"Im ersten Halbjahr erzielten wir ein breit abgestütztes profitables Wachstum mit einem zweistelligen Anstieg des Recurring Ebit, einer branchenführenden Marge von 18,3 Prozent und einer deutlichen Steigerung des Gewinns pro Aktie", erklärte Konzernchef Miljan Gutovic. Der Konzern habe elf Akquisitionen getätigt.

Holcim hatte sein Nordamerikageschäft unter dem Namen Amrize im Juni abgespalten und an die New York Exchange (NYSE) und die Schweizer Börse SIX gebracht. Amrize will am 7. August Ergebniszahlen veröffentlichen.