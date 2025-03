Zalando sichert sich mehr als 90 Prozent von About You

© APA/APA (dpa)/Jörg Carstensen home Aktuell Nachrichtenfeed

Der deutsche Onlinehändler Zalando steht bei der Übernahme seines Konkurrenten About You kurz vor dem Ziel. Das Unternehmen mit Sitz in Berlin hat sich mehr als 90 Prozent des Grundkapitals von About You gesichert, wie es am Freitag mitteilte. Von About You selbst gehaltene Aktien sind dabei herausgerechnet. Sobald der Kauf der Aktien nach Zustimmung der Behörden vollzogen ist, will Zalando die verbliebenen Minderheitsaktionäre von About You aus dem Unternehmen drängen.

von APA