"Wolt"-Mutter DoorDash schluckt Deliveroo

Die Konsolidierung unter den europäischen Essenslieferanten nimmt Fahrt auf. Wie erwartet will die "Wolt"-US-Mutter DoorDash den britischen Konkurrenten Deliveroo für umgerechnet 3,4 Mrd. Euro übernehmen. Das kündigten beide Unternehmen am Dienstag an. Sie hatten die Pläne vor einigen Tagen öffentlich gemacht und damit den Aktien von Deliveroo einen Kurssprung beschert.

von APA