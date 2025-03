Wirtschaftsstimmung in der Eurozone trübt sich ein

© APA/APA (AFP)/KIRILL KUDRYAVTSEV home Aktuell Nachrichtenfeed

Die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone hat sich im März eingetrübt. Der Economic Sentiment Indicator (ESI) fiel zum Vormonat um 1,1 Punkte auf 95,2 Zähler, wie die Europäische Kommission am Freitag in Brüssel bekanntgab. Bankvolkswirte hatten hingegen im Schnitt einen Anstieg auf 96,7 Punkte erwartet. Der ESI liegt damit weiter unter seinem langfristigen Durchschnittswert von 100 Punkten.

von APA