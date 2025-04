Warimpex 2024 tief in den roten Zahlen

"In Summe ist es uns gelungen, ein operativ stabiles Ergebnis zu erzielen, allerdings ist das Ergebnis 2024 durch unser nun abgeschlossenes Engagement in Russland stark belastet", sagte Warimpex-CEO Franz Jurkowitsch. Der Verlust sei kein Cash-Abgang, sondern ein Bewertungsverlust, betonte er im Gespräch mit der APA.

Das Konzernergebnis außerhalb Russlands verschlechterte sich von minus 5,6 Mio. 2023 auf minus 16,2 Mio. Euro im Jahr 2024. Inklusive Russland veränderte sich das Ergebnis von minus 23,8 Mio. auf minus 84,8 Mio. Euro. Aufgrund der Transaktion in Russland Ende Oktober 2024 weist Warimpex die russischen Geschäftsaktivitäten im Konzernabschluss als nicht fortgeführten Geschäftsbereich aus.

"Der Kaufpreis ist im Oktober letzten Jahres überwiesen worden", so Jurkowitsch. Die Kredite seien stark zurückgegangen, denn mit dem Verkauf der russischen Gesellschaften habe der Käufer auch die Kredite übernommen. Die Eigenkapitalquote sei dadurch mit 32 Prozent nahezu stabil geblieben.

Der Rückzug aus Russland sei für Warimpex die richtige Entscheidung gewesen, "weil uns für unsere Aktivitäten in den anderen Märkten sehr viele finanzierende Banken sehr klar gemacht haben: Solange wir ein so starkes Russland-Obligo haben, würden sie von weiteren Finanzierungen gerne Abstand nehmen. Das heißt, wir wären in unserer Entwicklungstätigkeit sehr stark eingeschränkt gewesen, insbesondere in Polen." Auch sei die Warimpex-Aktie wegen der US-Sanktionen aufgrund des Russland-Engagements nur eingeschränkt handelbar gewesen.

Das Finanzergebnis verschlechterte sich 2024 durch gestiegene Zinsaufwendungen auf minus 7,7 Mio. Euro. Die Bilanzsumme verringerte sich auf 229 Mio. Euro, der Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit lag bei 15,9 Mio. Euro.

"Drei Entwicklungen stimmen positiv für die Zukunft: Unser erfolgreicher Rückzug aus Russland ist aufgrund unserer guten Eigenkapitalausstattung verkraftbar und wir haben nun wieder mehr Handlungsspielraum in unserer gesamten Geschäftstätigkeit. Gleichzeitig entwickelt sich unser Kernmarkt Polen deutlich über dem EU-Schnitt, was sich positiv auf unser dortiges Engagement auswirkt. Drittens erleben wir mit den Zinssenkungen der EZB seit dem Sommer 2024 wieder ein günstigeres Umfeld für neue Developments." Deshalb rechne er für heuer mit einem positiven operativen Ergebnis.

Neben Polen ist Warimpex nun noch in Ungarn und Deutschland aktiv. Weil die Rendite-Erwartungen von Investoren wegen der noch immer höheren langfristigen Zinsen immer noch sehr hoch lägen, "haben wir uns entschlossen, einen Verkauf von Immobilien im Moment zurückzustellen. Das heißt, wir legen mehr Wert auf Asset-Management." Man habe aber auch Entwicklungsprojekte. "Wir beginnen im Herbst mit einem Wohnhausprojekt mit ca. 140 Einheiten in Krakau, die wir zum Verkauf vorgesehen haben." Darüber hinaus habe man eine Baugenehmigung für ein großes Bürohaus in Krakau. Dieses Projekt werde man mit Jahresende oder Anfang nächsten Jahres beginnen.