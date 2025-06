SuP verkauft Porr-Aktien - Syndikat mit IGO-Gruppe bleibt

© APA/APA/THEMENBILD/ROLAND SCHLAGER home Aktuell Nachrichtenfeed

Die SuP Beteiligungs GmbH von Porr-Vorstandschef Karl-Heinz Strauss hat einen Teil ihrer Beteiligung an dem börsennotierten Baukonzern Porr AG abgestoßen. Wie Porr am Freitagabend mitteilte, wurden 1.175.000 Aktien verkauft - das entspricht rund 2,99 Prozent aller Porr-Aktien.

von APA