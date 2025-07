VW-Konzern verkaufte im ersten Halbjahr mehr Autos

In den USA würgten die Einfuhrzölle von US-Präsident Donald Trump den Absatz ab. Im ersten Halbjahr schrumpfte der Absatz um 8,5 Prozent, nachdem es im ersten Quartal noch ein Plus von 6,2 Prozent gegeben hatte. Volkswagen betreibt ein eigenes Werk in Chattanooga im US-Bundesstaat Tennessee und importiert weitere wichtige Modelle aus Mexiko. Die Premiummarken Audi und Porsche sind jedoch vollständig von Importen abhängig. Seit April gelten in den USA Einfuhrzölle von 27,5 Prozent auf Autos.