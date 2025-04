Volvo erhöht Investitionen in Lkw-Werk auf eine Milliarde Dollar

© APA/APA (GETTY IMAGES)/BRANDON BELL home Aktuell Nachrichtenfeed

Der schwedische Autobauer Volvo will seine Investitionen in eine nordmexikanische Lkw-Fabrik im Bundesstaat Nuevo Leon auf eine Milliarde Dollar erhöhen. Dies verkündete Mexikos Wirtschaftsminister Marcelo Ebrard am Donnerstag (Ortszeit). "Good news", schrieb Ebrard in einem Beitrag auf X, in dem er die höhere Investitionssumme ankündigte und sagte, er sei von der Volvo-Zentrale in Schweden über die Entscheidung informiert worden.

von APA