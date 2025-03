USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe geringer als erwartet

© APA/APA/AFP/OLIVIER DOULIERY home Aktuell Nachrichtenfeed

In den USA hat die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe nicht ganz so deutlich zugelegt wie erwartet. Nach zwei Rückgängen in Folge stieg ihre Zahl in der vergangenen Woche um 2.000 auf 223.000, wie das Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Anstieg auf 224.000 Anträge gerechnet. Die Daten signalisieren nach wie vor einen robusten Arbeitsmarkt in der größten Volkswirtschaft der Welt.

von APA