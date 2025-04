US-Zölle - Schweizer Finanzchefs erwarten Konjunktureinbruch

Deloitte hat seine halbjährliche Umfrage bei den Schweizer Finanzchefs (CFO) in zwei Wellen durchgeführt und dabei ein heftiges Umschlagen der Stimmung festgestellt: Seien die CFO im März noch recht optimistisch gewesen, so sei die Stimmung nach Ankündigung der US-Zölle Anfang April stark ins Negative gekippt, schreibt Deloitte.

Nicht zuletzt hätten sich die im März noch mehrheitlich positiven Erwartungen der Finanzchefs für die Schweizer Konjunktur im April drastisch verdüstert. Mittlerweile gehen 58 Prozent der Befragten von einer negativen oder sehr negativen Entwicklung aus, gerade noch 15 Prozent erwarten eine positive Entwicklung.

Nicht nur für die Schweiz befürchten die Finanzchefs eine drohende Rezession. Noch negativer gestimmt sind sie für Deutschland, für das 81 Prozent von ihnen eine negative Entwicklung erwarten. Kaum besser sieht es für die Hauptprotagonisten im Handelsstreit aus: 64 Prozent der CFO erwarten eine negative Konjunkturentwicklung in China, für die USA gehen sogar 89 Prozent von einem Konjunktureinbruch aus.

Gekippt sind auch die Erwartungen für das eigene Unternehmen. Bewerteten im März noch 61 Prozent der CFO die finanziellen Aussichten ihres Unternehmens als positiv und nur 18 Prozent als negativ, so zeigt sich im April ein anderes Bild: Nur noch 23 Prozent der Befragten schätzen die Aussichten positiv ein, 43 Prozent erwarten eine negative Entwicklung.

So sind die Erwartungen an die Umsatzentwicklung in den kommenden 12 Monaten in der April-Umfrage nun leicht negativ. Deutlich pessimistischer geworden sind die Finanzchefs aber vor allem bei ihren Annahmen bezüglich der Margenentwicklung und Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Entsprechend seien die Unternehmen bezüglich ihrer Investitionen und bei Personaleinstellungen so zurückhaltend wie seit dem Pandemiejahr 2020 nicht mehr, so Deloitte.

Auch wenn die US-Zölle derzeit größtenteils aufgeschoben sind, bleibt die Unsicherheit groß, betonen die Experten des Beratungsunternehmens: Von einer raschen Rückkehr zu optimistischeren Aussichten könne aktuell nicht ausgegangen werden.

Deloitte hat seine zum 49. Mal erstellte CFO-Umfrage aufgrund der Entwicklungen in der US-Handelspolitik erstmals in zwei Wellen durchgeführt. An der ersten Befragung zwischen dem 27. Februar und dem 21. März nahmen 120 CFO aus allen wichtigen Branchen der Schweiz teil. An einer zweiten Kurzumfrage vom 7. bis 14. April nahmen 65 CFO teil.