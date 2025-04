US-Firmen befürchten Lieferengpässe und Inflationswelle

Viele Unternehmer fürchten, dass die US-Zölle Vergeltungsmaßnahmen zur Folge haben, sagte Goolsbee. Dies könnte zu Bedingungen führen, "die wir in den Jahren 2021 und 2022 erlebt haben", warnte der Notenbanker. In der Coronakrise hatten unter anderem Störungen der Lieferketten einen starken Anstieg der Inflation ausgelöst. Zeitweise war die Teuerung in den USA auf über 9 Prozent gestiegen und damit auf den höchsten Stand seit etwa 40 Jahren. In den vergangenen Jahren hat sich die Teuerung wieder deutlich abgeschwächt und lag laut jüngsten Daten im März bei 2,5 Prozent.

Nach Einschätzung von Goolsbee ist es wegen der Zollpolitik der US-Regierung schwierig geworden, Aussagen zur kurzfristigen Wirtschaftsentwicklung zu treffen. Zuletzt hatte US-Notenbankpräsident Jerome Powell vor den Folgen des Zollpakets von Präsident Donald Trump für die US-Wirtschaft gewarnt. Dazu zählte Powell eine höhere Inflationsrate und ein langsameres Wachstum. "Der Umfang und die Dauer dieser Auswirkungen bleiben ungewiss", sagte der Notenbankchef.