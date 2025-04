US-Börsen schließen mehrheitlich im Plus, Dow Jones +1,0%

© APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SPENCER PLATT home Aktuell Nachrichtenfeed

Die US-Börsen haben sich am Montag nach deutlichen Verlusten im Frühhandel und in der Vorwoche mehrheitlich im Plus aus dem Handel verabschiedet. Der jüngste Abwärtsschub an der Wall Street ging somit nur zum Teil und vor allem sehr gebremst im Technologiebereich weiter. Das bestimmende Thema an den Finanzmärkten bleibt weiterhin die US-Zollpolitik und sorgt dementsprechend für Unsicherheit unter den Anlegern.

von APA