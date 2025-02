Umsatzschwäche von Medizintechnikkonzern Philips hält an

© APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/ETHAN MILLER home Aktuell Nachrichtenfeed

Der niederländische Medizintechnikkonzern Philips kämpft weiter mit schwächelnden Umsätzen. Vor allem das anhaltend schwierige China-Geschäft belastet den Konzern. Auch im neuen Jahr geht Philips nicht von einer Kehrtwende aus. So dürfte der vergleichbare Umsatz 2025 um 1 bis 3 Prozent steigen, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Amsterdam mit. Ausgeklammert sind dabei Währungs- und Portfolioeffekte. Analysten hatte sich hier mehr erhofft.

von APA