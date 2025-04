UBM 2024 mit deutlich weniger Verlust und mehr Umsatz

"Wir sagen, was wir tun und tun, was wir sagen", so Thomas G. Winkler, CEO der UBM Development AG, laut Aussendung. "2024 stand unter dem Versprechen Liquidität vor Profitabilität und entsprechend haben wir geliefert." Vor allem eine Vervierfachung der Wohnungsverkäufe gegenüber 2023 sowie der Verkauf nicht-strategischer Assets trug laut Unternehmen zu der Liquidität bei. Eine Dividende wird für das Jahr keine ausgeschüttet.

Derzeit befänden sich rund 3.000 Wohnungen in Entwicklung oder Verkauf, ergänzte die UBM. Rund 58 Prozent des Portfolios entfallen bei der UBM auf Wohnungen und 42 Prozent auf produktionsnahe Objekte und Büros. Dabei liegt der Schwerpunkt des Immobilienkonzerns mit 90 Prozent in Deutschland und Österreich. UBM blickt optimistisch auf das Geschäftsjahr 2025 und rechnet mit einer Rückkehr in die Gewinnzone. "Im Wohnbau ist die Talsohle durchschritten, und der Aufschwung dieser Assetklasse setzt sich in allen UBM-Märkten fort", so das Unternehmen.