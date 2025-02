Übernahmefantasie beflügelt ProSieben-Aktie

© APA/APA/dpa/Matthias Balk home Aktuell Nachrichtenfeed

Die Aussicht auf eine mögliche Übernahme durch den italienischen Großaktionär MFE beflügelt die Aktien von ProSiebenSat.1. Die Papiere des bayerischen Fernsehkonzerns kletterten am Freitag in der Spitze um rund 12,7 Prozent und lagen am frühen Nachmittag etwa 10 Prozent im Plus. Das Unternehmen ist in Österreich durch ProSiebenSat.1Puls4 (Puls 4, ATV, ATV 2, Puls 24) vertreten.

von APA