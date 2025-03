© APA/APA/&AFP/CHRISTOF STACHE home Aktuell Nachrichtenfeed

Das Übernahmeangebot des italienischen Medienkonzerns MFE für die Aktionäre von ProSiebenSat.1 enttäuscht am Markt. Die Aktie des bayerischen TV-Unternehmens lag am Donnerstagmorgen im frühen Handel in der Spitze mehr als 13 Prozent im Minus und war damit größter Verlierer im Kleinwertesegment SDAX. Die Anteilsscheine von ProSieben-Großaktionär MFE-MediaForEurope notierten unterdessen rund sechs Prozent schwächer.