Dänische Reederei Maersk läuft Haifa vorerst nicht mehr an

Die dänische Container-Reederei Maersk läuft wegen der Eskalation in Nahost den Hafen in der israelischen Stadt Haifa vorerst nicht mehr an. Darüber hinaus gebe es keine weiteren Auswirkungen auf den Betrieb in der Region, teilt der Konzern mit. Israel hat vor einer Woche begonnen, den Iran anzugreifen. Am Donnerstag teilten die iranischen Revolutionsgarden mit, Industrieanlagen mit Rüstungsbezug in Haifa und Tel Aviv mit Raketen und Drohnen attackiert zu haben.

von APA