Südzucker kürzt Aktionären nach Gewinnrückgang Dividende

Südzucker will nach einem deutlichen Gewinnrückgang die Dividende kürzen. Aktionäre sollen für das Wirtschaftsjahr 2024/25 (per Ende Februar) 0,20 Euro je Aktie erhalten - nach 0,90 Euro im Vorjahr, wie das maßgeblich an der österreichischen Agrana beteiligte Unternehmen am Dienstag nach Börsenschluss in Mannheim mitteilte. Der Konzernumsatz sank vorläufigen Zahlen zufolge von 10,3 Milliarden auf rund 9,7 Mrd. Euro und lag dem Zuckerkonzern zufolge in der avisierten Spanne.

von APA