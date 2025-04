Stellantis stellt Leapmotor-Produktion in Polen ein

© APA/APA (AFP)/MARCO BERTORELLO home Aktuell Nachrichtenfeed

Die Opel-Mutter Stellantis hat in Polen den Bau des kleinen E-Autos T03 des chinesischen Partners Leapmotor eingestellt. Der Konzern "montiert das Modell T03 von Leapmotor seit dem 30. März nicht mehr im Werk in Tychy", wie Stellantis am Dienstag mitteilte, ohne näher auf die Gründe einzugehen. Das Unternehmen stehe weiterhin hinter der Markteinführung von Leapmotor-Fahrzeugen in Europa und prüfe derzeit dafür verschiedene Optionen.

von APA