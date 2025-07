Spaniens Inflation zog im Juli an

© APA/APA/AFP/JOSE JORDAN home Aktuell Nachrichtenfeed

Vor allem Strompreise haben die Inflation in Spanien im Juli deutlicher nach oben getrieben als erwartet. In geringerem Ausmaß trugen auch die Kraftstoffpreise dazu bei. Die nach europäischen Standards berechneten Verbraucherpreise (HVPI) stiegen daher im Jahresvergleich um 2,7 Prozent, wie das Statistikamt INE am Mittwoch in Madrid nach einer ersten Schätzung mitteilte.

von APA