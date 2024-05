Southwest Airlines reduziert Arbeitszeiten von Piloten

Außerdem solle damit sichergestellt werden, dass die Piloten die Anforderungen der US-Luftfahrtbehörde (FAA) erfüllen, um weiter fliegen zu können. Das gäbe dem Unternehmen die Flexibilität, bei Bedarf den Betrieb wieder hochzufahren.

Der Plan wird voraussichtlich im September in Kraft treten und Hunderten von Piloten angeboten werden, sagte eine der beiden Personen. Um Kosten zu sparen, hat die Fluggesellschaft außerdem einen Einstellungsstopp in einigen Positionen verhängt. Southwest geht davon aus, dass sie zum Jahresende etwa 2000 Mitarbeiter weniger beschäftigen wird als im Jahr 2023. Auch soll der Betrieb an vier Flughäfen im August eingestellt und die Präsenz in Märkten wie Chicago und Atlanta reduziert werden.

Southwest kämpft mit höheren Kosten und einer Überbesetzung aufgrund von Verzögerungen bei den Flugzeuglieferungen von Boeing. In der vergangenen Woche warnte die Fluggesellschaft, die nur Boeing-Flugzeuge in ihrer Flotte betreibt, vor Gewinneinbußen. Man werde in diesem Jahr voraussichtlich nur 20 Flugzeuge von Boeing erhalten, weniger als ein Viertel der ursprünglichen Pläne. Southwest bezeichnete die Verzögerungen als "bedeutende Herausforderungen" für dieses und das nächste Jahr, da sie das Unternehmen zwangen, seine Wachstumspläne zu drosseln.