Baku will russischen Gastransit durch Ukraine ermöglichen

Aserbaidschan will die Aufrechterhaltung russischer Gasexporte nach Europa über die Ukraine vermitteln. Es gebe Gespräche mit der Führung in Moskau über eine Fortsetzung der Lieferungen, wenn der aktuelle Transitvertrag zwischen Russland und der Ukraine Ende des Jahres ablaufe, sagte der aserbaidschanische Präsident Ilham Alijew am Samstag. "Die Verlängerung des Vertrags ist möglich", sagte er. "Wir werden versuchen zu helfen."

von APA