Siemens Energy kontert US-Zölle, bei Prognose optimistischer

Siemens Energy hat für 2025 ein vergleichbares Wachstum der Umsatzerlöse in einer Bandbreite von 13 bis 15 Prozent und eine Ergebnis-Marge vor Sondereffekten zwischen 4 und 6 Prozent in Aussicht gestellt. Die hohe Nachfrage nach Anlagen und Produkten zur Stromerzeugung hat den Auftragsbestand mit 136 Mrd. Euro auf ein Rekordniveau anschwellen lassen. Nach Steuern fuhr der Konzern im Quartal einen Gewinn von 697 Mio. Euro ein, nach einem Verlust von 102 Mio. Euro vor Jahresfrist.

"Unsere Geschäfte haben erneut ein starkes Quartal erzielt und damit die bisher gute Entwicklung des laufenden Geschäftsjahres fortgesetzt", sagte Vorstandschef Christian Bruch. Die Belastungen durch die von den USA erhöhten Zölle bezifferte der Manager auf rund 100 Mio. Euro. Die USA gehören zu den wichtigsten Absatzmärkten des Unternehmens.

Die Auftragseingänge seien mit 16,6 Mrd. Euro so hoch wie noch nie im Quartal gewesen. Dazu hätten alle Segmente beigetragen, auch die spanische Problemtochter Gamesa, die Aufträge für zwei Offshore-Windparks in der Ostsee an Land gezogen habe. Siemens Energy hat Gamesa nach den Qualitätsmängeln zurück in die Spur gebracht, erwartet aber im Gesamtjahr bei der Tochter ein negatives Ergebnis vor Sondereffekten von rund 1,3 Mrd. Euro.