Sentix-Konjunkturindex auf höchstem Stand seit einem Jahr

© APA/APA/dpa/Ulrich Perrey home Aktuell Nachrichtenfeed

In der Eurozone hat die Einschätzung von Finanzmarktexperten zur Konjunktur in der Eurozone den höchsten Stand seit einem Jahr erreicht. Der vom Analyseinstitut Sentix erhobene Konjunkturindikator stieg im Juni auf plus 0,2 Punkte, von zuvor minus 8,1 Punkten, wie Sentix mitteilte. Es ist der zweite Anstieg in Folge und der höchste Wert seit Juni 2024.

von APA