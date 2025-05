Schweizer Industrieproduktion zog im 1. Quartal weiter an

© APA/APA/AFP/FABRICE COFFRINI home Aktuell Nachrichtenfeed

Die Produktion im sekundären Sektor der Schweiz hat im ersten Quartal 2025 ein kräftiges Plus verzeichnet. Dabei wuchs die Industrie schneller als das Baugewerbe. In der Industrie und im Bau zusammen gab es einen Zuwachs gegenüber der Vorjahresperiode von 7,3 Prozent, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Freitag mitteilte. Die Umsätze kletterten dabei um 2,6 Prozent in die Höhe.

von APA