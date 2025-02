Schweiz mit leichter Zunahme der Beschäftigten im 4. Quartal

© APA/APA/AFP/FABRICE COFFRINI home Aktuell Nachrichtenfeed

Die Beschäftigungslage in der Schweiz hat sich leicht verbessert. Sowohl in der Industrie als auch im Dienstleistungssektor sind weniger Stellen offen als vor einem Jahr. Die Aussichten haben sich hingegen etwas eingetrübt. Insgesamt waren im vierten Quartal 2024 5,534 Mio. Personen erwerbstätig. Das sind um 0,9 Prozent oder 48.300 Stellen mehr als in der Vorjahresperiode, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Montag mitteilte. Dabei lag der Frauenanteil bei 46,7 Prozent.

von APA