Schlechte Konsumlaune belastet Modekonzern Hugo Boss

© APA/APA/AFP/GABRIEL BOUYS home Aktuell Nachrichtenfeed

Die schlechte Konsumlaune zum Jahresauftakt hat dem deutschen Modekonzern Hugo Boss zugesetzt. Der Umsatz sank in den ersten drei Monaten 2025 um 2 Prozent auf 999 Mio. Euro, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Dabei schrumpften die Erlöse in Europa und Amerika um jeweils 1 Prozent, jene in der Region Asien/Pazifik wegen der anhaltend schwachen Geschäfte in China um 8 Prozent. Der operative Gewinn (EBIT) ging um 12 Prozent auf 61 Mio. Euro zurück.

von APA