Sartorius will 2025 profitabler werden

Zuwächse zum Jahresauftakt stimmen den deutschen Labor- und Pharmazulieferer Sartorius trotz der US-Zollpolitik für 2025 zuversichtlich. Der nach der Coronapandemie eingesetzte Lagerabbau bei den Kunden schwäche sich weiter ab und die Nachfrage ziehe an, erklärte Konzernchef Joachim Kreuzburg. In den ersten drei Monaten hätten alle Regionen zum Wachstum beigetragen. Angesichts der positiven Entwicklung peile er 2025 ein Umsatzplus von 6 Prozent an.

von APA