Santander UK schließt 95 Filialen: 750 Jobs betroffen

Die spanische Großbank Santander will in Großbritannien mehr als ein Fünftel ihrer Filialen schließen. Von 444 Filialen sollen ab Juni 95 dichtgemacht werden, wie das britische Tochterunternehmen der Bank am Mittwoch mitteilte. Das könnte rund 750 Arbeitsplätze gefährden. 349 Standorte bleiben bestehen, darunter 290 Vollservice-Filialen und 36 mit verkürzten Öffnungszeiten. Die Bank begründete den Schritt mit der zunehmenden Nutzung digitaler Bankdienstleistungen.

von APA