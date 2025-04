Russische Zentralbank belässt Leitzins bei 21 Prozent

"Ein weiterer Rückgang der Wachstumsrate der Weltwirtschaft und der Ölpreise im Falle einer Eskalation der Handelsspannungen könnte über die Dynamik des Rubel-Wechselkurses inflationsfördernde Auswirkungen haben", hieß es in einer Erklärung der Zentralbank, deren Zinsentscheidung am Markt weitgehend so erwartet worden war. Je schwächer der Rubel, desto teurer werden Importe - was wiederum auf die Verbraucherpreise durchschlagen kann. Der Rubel hat heuer um 37 Prozent zum Dollar aufgewertet.

Die russische Wirtschaft hat sich während des dreijährigen Kriegs gegen die Ukraine trotz vieler westlicher Sanktionen besser entwickelt als erwartet. Das Land bereitet sich jedoch nun auf eine längere Phase niedriger Ölpreise und sinkender Haushaltseinnahmen vor.