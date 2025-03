Roche-Aktionäre stimmten auf HV allen Anträgen zu

© APA/APA/KEYSTONE/ALEXANDRA WEY home Aktuell Nachrichtenfeed

Die Aktionäre und Aktionärinnen des Pharmakonzerns Roche haben auf der Generalversammlung (Hauptversammlung; Anm.) allen Anträgen des Verwaltungsrats zugestimmt. So hießen die Anteilseigner unter anderem die auf 9,70 Franken (10,2 Euro) erhöhte Dividende pro Genussschein für gut. Es handelt sich um die 38. Dividendenerhöhung in Folge, betonte Roche in einer Aussendung.

von APA