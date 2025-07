Renault warnt vor milliardenschwerer Abschreibung

© APA/APA/AFP/DENIS CHARLET home Aktuell Nachrichtenfeed

Der französische Autobauer Renault hat vor einer milliardenschweren Abschreibung auf seine Beteiligung an Nissan gewarnt. Im ersten Halbjahr werde ein außerordentlicher Verlust in Höhe von 9,5 Mrd. Euro infolge einer Wertminderung anfallen, kündigte das Unternehmen an. Renault hält 35,7 Prozent an Nissan, davon 17,05 Prozent direkt und den Rest über einen Trust.

von APA