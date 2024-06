Rabenhof Theater lädt mit Stefanie Sargnagel zum "Opernball"

© APA/APA / Rabenhof/Ingo Pertramer home Aktuell Nachrichtenfeed

Die Jubiläumssaison ist gelaufen. Angesichts der rundum wechselnden Direktionen von Burg- und Volkstheater bis Josefstadt und TAG steht das Rabenhof Theater in Wien-Landstraße fast wie ein Fels in der Brandung. Mit 87,29 Prozent Auslastung bei 71.199 Besucherinnen und Besuchern 280 in Vorstellungen kann Prinzipal Thomas Gratzer mit seiner 20. Saison zufrieden sein. Am Montagabend lädt er zum Kurkonzert samt Präsentation des nächsten Saisonprogramms, 2025 dann zum "Opernball".