Salzburger Festspiele Intendant Hinterhäuser: "Kunst ist politisch"

Markus Hinterhäuser :

Ich glaube nicht, dass man mir den Vorwurf machen kann, im Lauf meiner Salzburger Tätigkeit zu wenig für das, was man noch immer als Neue Musik bezeichnet, getan zu haben. Die Neue Musik ist bei den Salzburger Festspielen eine Selbstverständlichkeit geworden. Man soll sich doch nur anschauen, was alles an Stücken des 20. und 21. Jahrhunderts in unserem Programm zu finden ist - ganz selbstverständlich, einfach so! Die Frage, wann es richtig und auch welche Konstellation richtig sein könnte, um hier die Uraufführung einer Oper zu ermöglichen, ist eine Frage, über die ich nachdenke. Das Selbstverständnis eines Intendanten, der, einem Ludwig XIV. der Kultur gleich, einen Ritterschlag vollführt, indem er einen Auftrag vergibt, habe ich niemals für mich in Anspruch genommen. Wenn eine Uraufführung das einzige sein sollte, das zählt, muss ich sagen: Nein, hab' ich nicht gemacht. Werde ich aber vielleicht noch tun.

Von außen betrachtet ist es immer sehr einfach zu be- und dann auch zu verurteilen. Aber so einfach und läppisch ist das nicht. Ich kenne die Möglichkeiten der Salzburger Festspiele sehr gut - und ich glaube, dass ich in den letzten Jahren ein extrem anspruchsvolles Programm gemacht habe - in jeder Hinsicht. Wir haben echte Entdeckungen gemacht: "Intolleranza", "Die Bassariden", "Die griechische Passion" ... Ich bin planetenweit davon entfernt, in eine Art von Selbstzufriedenheit zu geraten - aber was ich möchte, ist, dass man bei der Betrachtung der Möglichkeiten der Salzburger Festspiele nicht ständig in die Klischeefalle tappt. "Der Idiot" ist seit der Uraufführung genau dreimal aufgeführt worden, ein Blockbuster sieht anders aus. Und eine nahezu unbekannte vierstündige Oper zu programmieren ist durchaus ein Wagnis.