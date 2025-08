ProSiebenSat.1-Führung jetzt für Übernahmeangebot

© APA/APA/AFP/CHRISTOF STACHE home Aktuell Nachrichtenfeed

Die Führung von ProSiebenSat.1 hat den Widerstand gegen eine Übernahme des Fernsehkonzerns durch die italienische Berlusconi-Holding MFE endgültig aufgegeben. Vorstand und Aufsichtsrat empfehlen den Aktionären nun, das aufgestockte Offert der Italiener anzunehmen. Das Angebot - gut acht Euro in bar und in A-Aktien von MFE sei "angemessen", hieß es in der Mitteilung.

