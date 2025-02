Poste Italiane steigt bei Telecom Italia ein

In Italien will der staatliche Briefzusteller Poste Italiane beim Telekomkonzern Telecom Italia (TI) einsteigen und den knapp zehnprozentigen Anteil der Staatsbank Cassa Depositi e Prestiti (CDP) an TI übernehmen. "Der Vorgang stellt eine strategische Investition dar, mit dem Ziel, Synergien zwischen den Unternehmen zu schaffen und mit allen beteiligten Akteuren die Konsolidierung des Telekommunikationsmarktes in Italien zu fördern", erklärte das Unternehmen am Samstagabend.

von APA