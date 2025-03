Porr errichtet um 90,5 Mio. Euro Gaspipeline in Polen

© APA/APA (AFP)/JOHN MACDOUGALL home Aktuell Nachrichtenfeed

Der Baukonzern Porr hat vom polnischen Staatsunternehmen Gaz-System einen Auftrag über 90,5 Mio. Euro zur Errichtung einer Erdgasleitung erhalten: Dabei handle es sich um eine 34 Kilometer lange Hochdruckleitung zwischen Kolnik und Danzig, teilte die Strabag am Montag mit. Die Hochdruckpipeline ist Teil der Anbindung eines schwimmenden LNG-Terminals in Danzig an das polnische Erdgasnetz und soll innerhalb von 25 Monaten errichtet werden.

von APA