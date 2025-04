Porr baut Bahnsparte in Deutschland aus

Das "hochqualifizierte Personal" des süddeutschen Unternehmens, das in Dorfen im Landkreis Erding in der Nähe von München angesiedelt ist, sowie der bisherige Firmenname blieben unverändert bestehen. Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht. Die Knape-Gruppe sei ein in dritter Generation geführter Verbund selbstständiger Unternehmen, die auf den Bereich Gleisbau spezialisiert sind.

"Mit dem kompetenten und erfolgreichen Partner Porr bringen wir Knape Bahnbau auf eine neue Stufe, erschließen Potenziale und setzen so den großen Erfolg der letzten Jahre fort", so der Geschäftsführer der Knape Gruppe Holding, Steffen Knape, laut Aussendung. Der Porr-Konzernchef Karl-Heinz Strauss will mit der Mehrheitsübernahme die Marktstellung in Deutschland ausbauen: "Für uns bietet der Erwerb die Möglichkeit, im deutschen Bahnbau noch stärker Fuß zu fassen, regional Marktanteile zu erschließen und weitere spannende Projekte für unsere Kunden durchzuführen."