OpenAI strebt Bewertung von 500 Mrd. Dollar an

Das von Microsoft unterstützte Unternehmen will durch den Verkauf Milliarden einnehmen, wobei bestehende Investoren, darunter Thrive Capital, Interesse am Kauf einiger der Mitarbeiteraktien bekundet haben, so der Insider. Thrive Capital lehnte eine Stellungnahme auf Anfrage von Reuters ab. Unabhängig davon ist OpenAI immer noch dabei, 40 Milliarden Dollar in einer neuen Finanzierungsrunde unter der Leitung der SoftBank Group mit einer Bewertung von 300 Milliarden Dollar aufzubringen, um die KI-Forschung voranzutreiben, die Berechnungsinfrastruktur zu erweitern und seine Tools zu verbessern.