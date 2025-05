Nvidia plant angeblich Forschungszentrum in China

© APA/APA/GETTY IMAGES/JUSTIN SULLIVAN home Aktuell Nachrichtenfeed

Der Chip-Entwickler Nvidia plant wegen der US-Ausfuhrbeschränkungen für seine Produkte laut einem Bericht der "Financial Times" ein Forschungs- und Entwicklungszentrum in China. Nvidia-Chef Jensen Huang habe darüber mit dem Bürgermeister von Shanghai bei einem Besuch in der Stadt im vergangenen Monat gesprochen, berichtete die Zeitung am Freitag.

von APA