Novo Nordisk will nach Gewinnwarnung Kosten senken

Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk will nach einer Gewinnwarnung in der vergangenen Woche Kosten senken und sich bei seinen Geschäften mehr fokussieren. "Wir ergreifen Maßnahmen, um unsere kommerzielle Ausrichtung zu schärfen und die Effizienz unserer Kostenbasis sicherzustellen", sagte der scheidende Vorstandschef Lars Fruergaard Jörgensen am Mittwoch.

