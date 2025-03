Nach neuen US-Zöllen: Kanadas Gegenzölle in Kraft getreten

© APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/JOE RAEDLE home Aktuell Nachrichtenfeed

Nach den von US-Präsident Donald Trump verhängten Zöllen auf alle Stahl- und Aluminiumimporte in Höhe von 25 Prozent sind kanadische Gegenzölle in Kraft getreten. Auf US-Produkte wie beispielsweise Computer, Sportausrüstung und Werkzeuge in Höhe von insgesamt rund 20 Milliarden US-Dollar (18,37 Mrd. Euro) werden nun Gegenzölle in Höhe von 25 Prozent erhoben, wie aus einer Pressemitteilung mehrerer kanadischer Minister hervorging.

von APA