Lkw-Fusion von Daimler und Toyota vor Abschluss - Zeitung

Geplant sei, eine Holdinggesellschaft zu gründen, die im April 2026 an die Börse in Tokio gehen soll. Ziel der Fusion sei, wegen der hohen Investitionen in klimafreundliche Antriebe bei der Entwicklung und im Einkauf die Kräfte zu bündeln und zusammen kostengünstiger zu produzieren. Die Unternehmen erklärten, es seien noch keine Entscheidungen gefallen.