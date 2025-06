Landeshauptleutekonferenz: "Reformpartnerschaft" als Ziel

© APA/APA/MAX SLOVENCIK/MAX SLOVENCIK home Aktuell Nachrichtenfeed

Am Freitag findet in Leogang (Pinzgau) die Landeshauptleutekonferenz unter dem Vorsitz des Salzburger Landeshauptmanns Wilfried Haslauer (ÖVP) statt. Das Treffen soll einen partnerschaftlichen Reformprozess anstoßen, der Bund, Länder und Kommunen umfasst. Ziel sei, das bestehende System in Österreich effizienter, bürgernäher und dienstleistungsorientierter zu gestalten und die Aufgaben in Zukunft schlanker, effizienter und kostengünstiger zu bewältigen, sagte der Gastgeber.

von APA