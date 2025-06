Barbara Novak wird Wiener SPÖ-Finanzstadträtin

© APA/APA/HELMUT FOHRINGER/HELMUT FOHRINGER home Aktuell Nachrichtenfeed

Die Wiener SPÖ hat am Mittwoch verkündet, wen sei in die Stadtregierung entsendet. Landesparteisekretärin Barbara Novak wird dabei den Posten der Finanzstadträtin übernehmen. Der vorherige Ressortchef Peter Hanke ist als Infrastrukturmitglieder in die Bundesregierung gewechselt. Weiters werden der Stadtregierung wieder Vizebürgermeisterin Kathrin Gaál, Ulrike Sima, Jürgen Czernohorszky, Veronica Kaup-Hasler und Peter Hacker angehören, informierte Bürgermeister Michael Ludwig.

von APA