Konsumflaute perlt an Birkenstock ab - Sandalen beliebter als gedacht

Darüber hinaus erhöhe er das Ziel für die bereinigte operative Umsatzrendite (EBITDA-Marge) auf 31,3 bis 31,8 (zuvor 30,8 bis 31,3) Prozent. Das entspricht einem bereinigten EBITDA von 660 bis 670 Millionen Euro.

Mit Blick auf die von Präsident Donald Trump erhobenen Einfuhrzölle erklärte Reichert, dass sich Birkenstock in einer "beneidenswerten Position" befinde. Mit seinem relativ knappen Angebot und der Preisgestaltung werde Birkenstock auch in dieser Situation bei den Kunden ankommen. Im zweiten Quartal des Bilanzjahres 2024/25 schnellte der Umsatz um 19 Prozent auf 574 Millionen Euro und der Gewinn um 47 Prozent auf 105 Millionen, wie das in New York gelistete Traditionsunternehmen aus Linz am Rhein in Deutschland mitteilte.