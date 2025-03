Knorr-Bremse erhöht Dividende trotz Gewinnrückgangs

© APA/APA/dpa/Andreas Gebert home Aktuell Nachrichtenfeed

Der deutsche Lkw- und Zugbremsenhersteller Knorr-Bremse will die Dividende erhöhen. Die Anteilseigner sollen für das Vorjahr 1,75 Euro je Aktie erhalten, das wären um rund 7 Prozent mehr als 2023, wie das Unternehmen am Donnerstag in München mitteilte. Die Ausschüttungsquote liegt mit rund 60 Prozent über dem angestrebten Korridor von 40 bis 50 Prozent. Sondereffekte würden jedoch das Ergebnis belasten, die Ausschüttung spiegle daher die operative Geschäftsentwicklung wider.

von APA