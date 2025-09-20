Kärntner SPÖ-Chef Kaiser nahm Abschied am Parteitag

Kaiser, dessen Auftritt mit einem ausführlichen Videoporträt und anschließenden Standing Ovations eingeleitet wurde, verwies auf die hohe Beteiligung an dem Parteitag, von 538 Eingeladenen waren 519 gekommen: "Das ist das stärkste Zeichen der Kärntner SPÖ." Eines habe die Sozialdemokraten immer verbunden: "Zusammengehörigkeit und Freundschaft. Und zwar nicht nur als Worte, sondern als gelebte Realität."

Er stehe mit großer Emotionalität am Rednerpult: "Wir haben eine Wegmarke in unserer gemeinsamen Geschichte erreicht." Nach 15 Jahren als Parteivorsitzender und 12,5 Jahren als Landeshauptmann habe er sich seinen Entschluss, nicht mehr zu kandidieren, "gut und lange überlegt." Nun könne er nicht nur einen Rückblick geben, sondern sagen: "Die SPÖ steht stolz und geschlossen zusammen, sie ist bereit für die Zukunft, und diese Zukunft wird sozialdemokratische Handschrift tragen."

In seiner Bilanz sprach Kaiser, der seit 1974 in der SPÖ tätig ist, das Jahr 2010 an, als er den Parteivorsitz "nach immens viel Unruhe" übernommen hatte: "Die Partei hat sich selbst unnötig geschwächt, wir waren zu sehr mit uns selbst beschäftigt, während Kärnten von einer populistischen Showpolitik auf Kosten der Steuerzahler geprägt war." Kärnten sei auch international isoliert gewesen.

Schließlich war die SPÖ mit 37 Prozent im Jahr 2013 wieder zur stärksten Kraft und Kaiser Landeshauptmann geworden: "Ein großer Moment für uns, für unser Land, für unsere Partei." In diesem Moment habe er an seine Mutter gedacht, die nach dem frühen Tod seines Vaters drei Kinder allein großgezogen hatte. Das habe sein Politikverständnis geprägt: "Dass Politik für alle Menschen da zu sein hat - ein Vermächtnis, dem ich immer versucht habe, gerecht zu werden.

Auch bange Momente in der jüngeren Geschichte ließ Kaiser nicht aus, er sprach etwa den HCB-Skandal im Görtschitztal an, oder die Milliardenhaftungen für die Hypo, was Kärnten in den Ruin hätte treiben können. "Gabriele Schaunig (die Finanzreferentin, Anm.) hat gekämpft wie eine Löwin", hob Kaiser auch sein Team hervor. Als dann die Lösung durchgebracht wurde, sei eine unglaubliche Last abgefallen: "Wir haben die Zwangsjacke abgestreift, die uns andere übergestreift haben."

Weitere Krisen, wie die Flüchtlingsbewegung 2015, die Coronapandemie, Unwetter mit Naturkatastrophen und zuletzt der Terroranschlag in Villach "waren immense Herausforderungen, die uns an unsere Grenzen gebracht haben. Aber nie habe ich daran gezweifelt, dass wir es schaffen können, wenn wir zusammenstehen. Wir haben getreu unseres Mottos - "Gemeinsam geht mehr" (Motto des Parteitages, Anm.) - gehandelt und wir waren erfolgreich."

Trotz des Wahlerfolges 2018, als die SPÖ knapp 48 Prozent erreicht hatte, sei man immer demütig und am Boden geblieben. Demut war auch 2023 gefragt, als die Partei auch wieder neun Prozentpunkte verlor. "Wir haben das Wohl der Kärntner Bevölkerung immer in den Mittelpunkt gestellt", bilanzierte Kaiser. Darunter fielen etwa das Kinderbildungs- und betreuungsgesetz, die Standortgarantie für Krankenhäuser oder die Neuregelung von Beihilfen.

Schließlich widmete sich Kaiser auch seinem potenziellen Nachfolger. Daniel Fellner habe bewiesen, dass er bereit sei, Verantwortung zu übernehmen: "Daniel, ich bin stolz auf dich. Du bist die richtige Wahl, heute und 2028", wagte Kaiser einen Blick auf den regulären Termin für die nächste Landtagswahl.

"Ich werde weiterhin für soziale Gerechtigkeit kämpfen und für ein starkes Kärnten", schloss Kaiser seine Rede, "für eine SPÖ, die immer den Menschen in den Mittelpunkt stellt. Für meine Familie, die sozialdemokratische Partei. Es war mir immer eine Ehre, mit euch diesen Weg gemeinsam zu gehen."

Zum Abschied war Kaiser bereits zuvor vom Villacher Bürgermeister Günther Albel mit Geschenken bedacht worden: Mit einem Büchergutschein und einem Ticket für das stets hitzige Eishockey-Städtederby VSV (Villach) gegen KAC (Klagenfurt) - inklusive Würstel und Getränk im Villacher Sektor, was dem bekennenden KAC-Fan Kaiser wohl einiges abverlangen würde. "Aber Peter hat immer gesagt, wenn die Blauen (Vereinsfarbe des VSV, Anm.) beim Eishockey gewinnen, dann ist ihm das lieber als in der Politik", so Albel.

Albel outete sich als Unterstützer von Daniel Fellner: "Ich bin mir sicher, dass er das rocken wird." Vorgaben wolle er keine machen, so der Bürgermeister, aber ein paar Dinge ansprechen, die er nicht will: "Ich will nicht in einer Gesellschaft leben, in der irgendwelche Radikalos uns die Meinung vorgeben, nur weil sie laut sind. Was ich auch nicht will, ist, wenn manche in der Partei meinen, dass wir uns nicht um die Themen Sicherheit und Migration kümmern müssen." Wenn die SPÖ sich diesen Themen widme, könne man Fairness in diese Diskussion bringen: "Strenge bedeutet auch, Gerechtigkeit zu bieten", so Albel, der schloss mit: "Und was ich auch nicht will, ist, dass wir im Bund bei Wahlen bei 20 Prozent herumkrebsen."

Nach Kaisers Rede stellen sich Daniel Fellner und Wolfgang Rami den Delegierten vor, Fellner ist haushoher Favorit für die Nachfolge Kaisers. Ein Ergebnis wird für den frühen Nachmittag erwartet.

Kaisers Abgang als Parteivorsitzender ist der erste Schritt zu einer Umgestaltung auch der Kärntner Landesregierung. Wann er sein Amt als Landeshauptmann abgibt, steht aber vorerst nicht fest - das sei Sache des neuen Parteivorsitzenden, hatte Kaiser erklärt. Zuletzt wurde mit einem Termin im Frühjahr 2026 spekuliert.