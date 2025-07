Japans Kerninflation verlangsamt sich im Juni

© APA/APA/AFP/RICHARD A. BROOKS home Aktuell Nachrichtenfeed

In Japan hat sich die Kerninflation im Juni verlangsamt. Dennoch blieb sie über dem Zielwert der Zentralbank von zwei Prozent, was auf einen anhaltenden Preisdruck hinweist. Wie am Freitag aus Regierungsdaten hervorging, stieg der landesweite Kern-Verbraucherpreisindex (CPI), der die volatilen Kosten für frische Lebensmittel ausschließt, im Juni um 3,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr und entsprach damit einer mittleren Marktprognose.

von APA