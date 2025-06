Insider: OpenAI will Cloud des KI-Rivalen Google nutzen

Die Alphabet-Tochter Google hat mit "Gemini" eine eigene Künstliche Intelligenz (KI) im Angebot, die mit ChatGPT um die Führungsposition bei dieser Technologie rangelt. Bisher läuft die Software von OpenAI hauptsächlich in den Rechenzentren des Partners und Investors Microsoft. Weder OpenAI noch Google oder Microsoft wollten sich zu diesem Thema äußern.

Mit dem Deal zieht Google Cloud einen Großauftrag an Land. Gleichzeitig bedroht OpenAI Googles Geschäft mit Internetsuchen, die dem Konzern bisher den Löwenanteil seines Umsatzes einbringt. Google-Chef Sundar Pichai hat derartige Bedenken in der Vergangenheit allerdings stets beiseitegewischt. Ihm steht allerdings ein Spagat bevor: Der Verkauf von Rechenkapazitäten an die Konkurrenz bremst das Wachstum der eigenen KI-Sparte DeepMind. Dabei konnte der Konzern bereits im vergangenen Quartal den Bedarf der Kunden an Rechenpower nicht befriedigen.

Seit der Veröffentlichung von ChatGPT Ende 2022 verzeichnet KI ein stürmisches Wachstum. Da das Training und der Betrieb dieser Programme mehr Rechenpower benötigen als konventionelle Software, entstehen überall auf der Welt neue Serverfarmen. Allein im Rahmen des US-Projekts "Stargate" sollen 500 Milliarden Dollar (440 Mrd. Euro) in neue Rechenzentren gepumpt werden. Die großen Cloud-Anbieter Amazon Web Services (AWS), Google und Microsoft geben jährlich jeweils zweistellige Milliardenbeträge für Auf- und Ausbau ihrer Standorte aus.